Психолог Хакимов рассказал, как выпавший снег влияет на настроение жителей Москвы

Снежная погода распологает к прогулкам, что само по себе улучшает настроение Фото: Михаил ФРОЛОВ

Городские пейзажи с недавно выпавшим снегом положительно влияют на психологическое состояние жителей мегаполиса, прокомментировал агентству «Москва» психолог Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов. Специалист отметил, что белый покров избавляет горожан от серых, унылых пейзажей поздней осени, а также напоминает о предстоящих новогодних праздниках.

- Игра в снежки или создание снеговика станет веселым времяпровождением с родными и друзьями, что однозначно положительно повлияет на настроение, - отметил столичный психолог Денис Хакимов.

Эксперт также добавил, что выпавший снег выступает и поводом для того, чтобы собраться семьей или дружеской компанией, поехать за город или выйти на прогулку, что само по себе улучшает психологическое состояние.

Кстати, в ближайшие дни столичный регион продолжит укрывать снег. Как сообщал KP.RU, в ночь на 18 ноября ожидается даже метель.