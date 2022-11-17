В Москве выявили 1073 новых случая заболевания коронавирусом за прошедшие сутки Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве за прошедшие сутки зарегистрировали 1073 случая заражения коронавирусом. Днем ранее в столице выявили 1041 инфицированного COVID-19, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф.

Уточняется, что 107 человек попали в стационары из-за ухудшения состояния. Еще 911 москвичей выздоровели от ковида и сняты с меднаблюдения.

Несмотря на все усилия врачей, 11 жителей столицы умерли. Всего с начала пандемии COVID-19 в Москве зафиксировали 3 244 277 случаев заражения инфекцией, вылечились 3 052 992 человека.

В России за последние сутки выявили 5 680 случаев заболевания коронавирусом, госпитализировали 1113 человек, умер 61 пациент с подтвержденным диагнозом. Выздоровело за сутки 6 735 россиян.

Ранее KP.RU писал, что в Москве опровергли информацию о нехватке ПЦР-тестов на коронавирус в поликлиниках. Сообщения о том, что медучреждения из-за дефицита экономили их, после чего образовался запас с истекающим сроком годности, оказались фейком.