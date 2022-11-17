Собянин пообещал открыть все станции БКЛ в первом квартале 2023 года

Сергей Собянин рассказал об уровне готовности еще неоткрытых участков БКЛ Фото: Олег ЗОЛОТО

Большая кольцевая линия метро Москвы заработает в полном объеме уже в первом квартале 2023 года. Ее пока еще не запущенные участки от «Каховской» до «Нижегородской» и от «Электрозаводской» до «Савеловской» готовы на 90%, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью РИА Новости.

В ближайшее время, по словам градоначальника, начнутся технические пуски отдельных участков.

Большая кольцевая линия столичной подземки позволит объединить радиальные ветки метро Москвы на дистанции порядка 10 км от Кольцевой линии. Протяженность новой линии составит 70 км, на ней будет расположена 31 станция. Она пройдет через 34 района Москвы, на территории которых живут 3,3 млн горожан.

Ранее KP.RU сообщил, что новая станция «Внуково» Солнцевской линии метро также откроется в 2023 году. Заработает и станция «Пыхтино», расположенная между «Рассказовкой» и «Внуково».