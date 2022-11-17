«Желтый» уровень опасности ввели в Московском регионе из-за метелей до вечера 19 ноября

«Желтый» уровень опасности ввели в Московском регионе из-за метелей до 21:00 19 ноября Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве и Московской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности, вплоть до вечера субботы. Причиной стали сильные метели, которые ожидаются в регионе в ближайшие два дня. Об этом пишет Гидрометцентр России.

Согласно прогнозу синоптиков, с 06:00 18 ноября (Московская область) и 09:00 того же дня (Москва) до 21:00 18 ноября в Московском регионе стоит ожидать мощные метели, снежные заносы на дорогах и плохую видимость. Водителям рекомендуется соблюдать осторожность, выдерживать дистанцию до следующего впереди автомобиля, и не отвлекаться от дороги на посторонние раздражители, смартфон и прочие вещи.

Предупреждение о «желтом» уровне погодной опасности продлится до 21:00 19 ноября во всём Московском регионе.

Ранее KP.RU сообщал о том, что 17 ноября погода в Москве будет ветреной и морозной. Днём температура воздуха составит около -4 градусов, будет идти лёгкий снег, а порывы ветра местами достигнут 10 метров в секунду. Также действует предупреждение о наледи на дорогах.