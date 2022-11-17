В Домодедове пассажирка из Баку попыталась пронести через «зеленый» коридор ювелирку и брендовую одежду на 9,3 млн рублей

В Домодедове пассажирка из Баку попыталась пронести через «зеленый» коридор ювелирку и аксессуары премиальных брендов Фото: Пресс-служба таможни Домодедово

Домодедовские таможенники обнаружили у пассажирки из Азербайджана незадекларированные товары на 9 млн рублей. Женщина попыталась провезти ювелирные украшения, аксессуары и одежду элитных брендов, рассказали в пресс-службе таможни.

В аэропорту Домодедово таможенники пресекли попытку незаконного ввоза дорогостоящих ювелирных изделий, предметов одежды и кожгалантереи. Женщина попыталась пронести вещи через «зеленый» коридор международного зала прилета. Выяснилось, что у нее было 26 незадекларированных предметов.

Таможенники обнаружили и изъяли наручные часы Hermes, браслет Tiffany&Co, колье Chanel и Pasquale Bruni, кольцо и серьги Cartier, а также одежду, обувь и аксессуары известных брендов.

Таможенная экспертиза выяснила, что стоимость изделий составляет около 9,3 млн рублей. Женщина «сэкономила» на таможенных платежах более 2,6 млн рублей.

Проверка продолжается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям о контрабанде стратегически важных товаров и уклонению от уплаты таможенных платежей.

Ранее KP.RU писал, что пассажир пытался провезти более 75 тыс. долларов через «зеленый» коридор в Шереметьево.