Спасатели вытащили провалившегося под лед хаски в Капотне Фото: «ЧСтные новости»

В районе Москвы Капотня спасателям пришлось спасать попавшего в беду пса породы хаски по имени Ют. Собака выбежала на покрывшийся тонким льдом пруд и провалилась в полынью. О произошедшем рассказали в Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

На поисково-спасательную станцию «Марьино» обратилась женщина - хозяйка пса. Она рассказала, что отдыхала в природном заказнике Берег реки Москвы, когда произошло несчастье.

К месту происшествия вышла дежурная смена из двух человек. Один из них надел водонепроницаемый гидрокостюм и направился к провалившемуся животному. Подхватив пса, он дал сигнал страховавшему его напарнику, и тот вытянул коллегу и спасенного на берег.

На суше хаски передали хозяйке, которая поблагодарила за спасение любимца. Спасатели просят не спускать собак с поводка вблизи водоемов во избежание подобных ситуаций.

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