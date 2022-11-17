Участки дорог в районе Садовнической набережной в центре Москвы перекроют 20 ноября из-за киносъёмок

Садовническую набережную и Садовнический переулок в центре Москвы будут частично перекрывать 20 ноября из-за киносъёмок Фото: Михаил ФРОЛОВ

Садовническая набережная и Садовнический переулок в центре Москвы будут частично перекрываться для проезда автомобилей 20 ноября, в период с 12:00 до 16:00. Об этом пишет Телеграм-канал Департамента транспорта столицы.

На протяжении указанных четырёх часов набережную и переулок будут периодически закрывать для проезда машин, однако в ведомстве обещают, что каждое перекрытие не продлится дольше трёх минут. При этом частота перекрытий не уточняется.

Причиной для временных неудобств, которые ждут автомобилистов в воскресенье, стали съёмки фильма, которые проходят в этом районе. В Дептрансе отдельно упомянули, что если вы не готовы попасть в пробку, то лучше заранее продумать маршруты объезда.

В ведомстве добавили, что перекрывать будут следующие участки: 1) Садовническая набережная от дома 75 по Садовнической набережной до дома № 80 по Садовнической улице, а также 2) Садовнический переулок от дома № 80 по Садовничьей улице до пересечения с Садовнической набережной.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в трёх округах Москвы с 15 ноября изменилась схема движения из-за временного перекрытия частей Дмитровского и Алтуфьевского шоссе и полного перекрытия улицы Маршала Тухачевского.