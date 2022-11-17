Хозяина забытого в метро рыжего кота ищут в Москве Фото: Департамент транспорта Москвы

На одной из станций метро в Москве 17 ноября нашли рыжего кота. Он был в переноске, заметили животное пассажиры. Они передали его сотрудникам метрополитена, рассказали в Департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Питомец очень воспитанный и ведет себя спокойно, но по правилам оставить надолго у себя животное работники не могут, поэтому вскоре его передадут в приют.

Сейчас сотрудники направили все усилия, чтобы найти хозяина кота. Кому попало хвостатого не отдадут, предупреждают в Дептрансе: объявившегося владельца попросят предоставить доказательства, что животное принадлежит ему. В качестве подтверждения они попросят показать фотографии кота или ветеринарный паспорт. Также нужно будет назвать станцию, на которой оставили переноску.

Хозяина просят позвонить по номеру 3210 или написать в чат-бот @transport_mos_bot.

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