Диетолог из Москвы Тихомирова рассказала о восстанавливающих печень продуктах

В случае затруднения оттока желчи из желчевыводящих путей лечение должен назначать врач Фото: Shutterstock

Людям с ожирением печени (жировым гепатозом) очень полезно соблюдать низкокалорийную диету. Как правило, она способна прекрасно восстановить работу этого органа, сообщила врач-терапевт, диетолог московской сети клиник Елена Тихомирова в разговоре с «Мослентой».

«Если у человека жировой гепатоз и повышенные печеночные ферменты, ему достаточно похудеть, соблюдая правильную низкокалорийную диету», - сказала она.

Врач также перечислила полезные для восстановления печени продукты. По словам Тихомировой, это яйца, тыквенные семечки и любые овощи.

В случае затруднения оттока желчи из желчевыводящих путей лечение должен назначать врач. Как правило прописываются препараты и диета, в которую входят мочегонные и желчегонные продукты, добавила Тихомирова.

Ранее KP.Ru со ссылкой на Депздрав Москвы писал о рекомендациях есть мороженое и колбасу не чаще одного раза в неделю. Частое употребление сладкой и жирной пищи приводит к повышенным рискам заболеть диабетом второго типа.