Гидрометцентр: Метель и снежные заносы прогнозируют в Москве 18 ноября 2022 года

Метель и снежные заносы прогнозируют в Москве 18 ноября 2022 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пятницу в Москве прогнозируют холод и снег, местами из-за ветра, превращающегося в метель. Об этом говорится в ежедневной сводке на сайте Гидрометцентра России.

18 ноября в течение дня синоптики обещают облачность. Температура воздуха составит от -4 до -6 градусов. В течение дня ожидаются осадки в виде снега. В основном он будет небольшим, но местами окажется умеренным.

Также сообщается о ветре в 7-12 метров в секунду, который будет дуть с северо-востока. Из-за этого местами образуется метель. На дорогах столичного региона ожидается гололедица и снежные заносы.

Ночью ветер немного сбавит скорость, до 5-10 метров в секунду. К северо-восточному добавится восточное направление. Выпадение снега продолжится, однако метели прекратятся. По обильности показатели сохранятся: небольшой, местами умеренный. Также стоит остерегаться гололедицы.

Атмосферное давление составит 744 миллиметров ртутного столба днем и 748 — ночью.

Напомним, 15 ноября в Москве началась метеорологическая зима. Как писал KP.RU, в этот день среднесуточная температура оказалась меньше нуля.