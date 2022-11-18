В Москве с 18 ноября на пять недель ограничат движение у станции метро «Верхние Лихоборы»

В Москве с 18 ноября на пять недель ограничат транспорт у станции «Верхние Лихоборы» Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

В Москве ограничивают движение транспорта у станции метро «Верхние Лихоборы» с 18 ноября по 25 декабря. Причиной стало строительство инженерных сетей на Дмитровском шоссе, сообщается на портале ГКУ ЦОДД.

В связи с этим москвичей предупредили, что транспорт будет ходить по специальному расписанию на нескольких участках. Так, две полосы будут полностью закрыты для движения в сторону области в районе дома 73, стр.1 по Дмитровскому шоссе. Это ограничение будет действовать на протяжении всего срока работ круглосуточно. Специалисты сделали переразметку проезжей части, поэтому проехать можно будет по двум полосам.

С 18 ноября по 28 ноября в период с 01:30 до 05:30 будет частично перекрыта одна полоса на участке Бескудниковского бульвара в районе д. 2, корп. 1.

С 29 ноября по 7 декабря в период с 01:30 до 05:30 перекроют Проектируемый пр-д No 2236 в районе д. 64, корп. 6 по Дмитровскому шоссе.

С 8 декабря до окончания работ с 01:30 до 05:30 будут перекрывать одну полосу на участке Дубнинской улицы в районе д. 60, стр. 8.

Во избежание пробок пассажиров просят заранее выбирать альтернативные пути.

Ранее KP.RU писал, что участки дорог в районе Садовнической набережной в центре Москвы перекроют 20 ноября из-за киносъемок.