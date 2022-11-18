Москва попала в число 20 регионов РФ с выросшей заболеваемостью коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пресс-службе Роспотребнадзора заявили о росте заболеваемости ковидом в 20 регионах России. Среди них оказалась Москва и Московская область. Так, в столице увеличение составило почти 30,9%, а в области - 4,3%.

В Роспотребнадзоре отметили, что ситуация по COVID-19 характеризуется активизацией эпидпроцесса. Особые опасения вызывает и увеличение доли внебольничных пневмоний с поставленным диагнозом коронавируса: с 1,9 до 2,9 процента.

В ведомстве подчеркнули, что симптомы гриппа и ковида схожи на начальном этапе заболевания. К ним относится повышенная температура, кашель, боль в суставах, головная боль, упадок сил. Но важно понимать, что лечить эти заболевания нужно по-разному. Поэтому важно, чтобы все пациенты с симптомами ОРВИ проходили диагностику и ПЦР-тестирование. В Роспотребнадзоре призвали при недомогании обязательно обращаться к врачу.

Как писал KP.RU, в Москве 16 ноября выявили 1073 новых случая заболевания коронавирусом. 170 человек госпитализировали, еще 11 умерли.