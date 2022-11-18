Шесть автомобилей столкнулись на внутренней стороне 1-го км МКАД

Авария произошла под эстакадой Фото: Департамент транспорта Москвы

На востоке Москвы на внутренней стороны первого километра МКАД произошла массовая авария с участием шести автомобилей, сообщает Телеграм-канал столичного Дептранса. Они столкнулись 18 ноября под эстакадой развязки с шоссе Энтузиастов.

Около получаса движение на участке с аварией было ограничено, автомобили пропускали только по трем полосам из пяти. В результате здесь ненадолго сформировался затор. Сейчас движение на участке, согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, почти свободно.

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в Москве и Подмосковье Росгидрометцентр объявил предупреждение о «желтом» уровне погодной опасности из-за метелей и гололеда на дорогах. Неблагоприятные погодные условия сохранятся как минимум до вечера 19 ноября. Автомобилистам напоминают о необходимости быть предельно внимательными за рулем.