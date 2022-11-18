СК раскрыл убийство двух женщин на северо-востоке Москве 20-летней давности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственное управление СКР по Северо-Восточному административному округу Москвы раскрыло убийство двух женщин, совершенное более 20 лет назад. Тела нашли в квартире на Ярославском шоссе в августе 2002 года. Как рассказали в следственном комитете столицы, убийцу удалось установить только сейчас.

Тела имели следы насильственной смерти. По горячим следам найти убийцу не удалось. Спустя более 20 лет следователи вновь проанализировали старые материалы уголовного дела, применяя современные криминалистические методы и используя данные баз. Также были проведены дополнительные осмотры и судебные экспертизы.

В результате удалось установить подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 39-летний мужчина. На допросе он признался в содеянном. Его причастность подтверждают также заключения дактилоскопической, молекулярно-генетической экспертиз, психофизиологического исследования с применением полиграфа. Стало известно, что убийство произошло на бытовой почве.

Мужчине предъявили обвинение по статье об убийстве двух лиц. Его задержали, и в ближайшее время суд должен избрать меру пресечения.

Ранее в Москве задержали 89-летнего пенсионера, убившего и расчленившего свою жену. Как писал KP.RU, он начал выбрасывать части тела с балкона, после чего о произошедшем стало известно правоохранительным органам.