Подозреваемого в убийстве девушки на юго-западе Москвы задержали в Тамбовской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В пятницу, 18 ноября, в Тамбовской области был задержан подозреваемый в убийстве 29-летней девушки в Москве. Её тело обнаружили на юго-западе столицы, неподалёку от дома, где она снимала квартиру. О задержании сообщили в пресс-службе МВД России.

Известно, что 29-летняя Юлия Ткачева была зарезана. Она была уроженкой Мариуполя, и недавно переехала в столицу России из Донецка, сняла квартиру в Зюзино.

Главным подозреваемым в убийстве Ткачевой стал её бывший бойфренд, так как девушка совсем недавно рассталась с ним. Она жаловалась подругам, что он воспринял это крайне болезненно и агрессивно.

Другая версия убийства связана с работой - девушка трудилась в конторе микрозаймов, но незадолго до смерти уволилась оттуда. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Также KP.RU сообщал о всплывших фактах избиения девушки её молодым человеком в тот период, когда они встречались.