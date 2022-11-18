Мэр Москвы рассказал, в каком формате пройдет празднование Нового года в столице

Москву украсят к новогодним праздникам Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Москву украсят к Новому году, но праздничных мероприятий и фейерверков не будет, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. Таким образом столичный градоначальник обобщил итоги голосования, которое проводилось на портале «Активный гражданин». Возможностью выразить свои предпочтения о том, в каком формате будет оптимально отпраздновать Новый год в этом году, воспользовались порядка 300 тысяч человек.

Итоги получились однозначными. Менее трети опрошенных - 29% - выступили за то, чтобы праздновать Новый год, как обычно. Больше половины участников голосования - 52% - поддержали идею в этот раз не проводить массовых праздничных мероприятий. Мэр Москвы добавил, что от фейерверков и уличных концертов тоже решили отказаться.

- Вместе с тем праздники Москва встретит светлой и украшенной, как это и подобает нашему любимому городу. Доброго Нового года, дорогие мои! - написал Сергей Собянин.

Вместе с тем по традиции состоится «Елка Мэра». Ее участниками в 2022 году станут дети из семей мобилизованных жителей столицы и тех, что прибыли из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Не станут отменять и фестиваль «Путешествие в Рождество». На его площадках проведут праздничные события для семей мобилизованных москвичей. Свои программы будут у столичных парков, будут работать катки, в том числе и самая большая площадка столицы на ВДНХ. В театрах Москвы будут показывать новогодние спектакли.

При этом неотъемлемой часть многих мероприятий станет сбор гуманитарной помощи. А Почта Деда Мороза позволит отправить открытки участникам СВО и жителям новых регионов.

- В новогодние дни Москва будет рада гостям, которые приедут из других регионов России и зарубежных стран. Ведь, несмотря на любые невзгоды, наш город всегда остается открытым и дружелюбным, - добавил Сергей Собянин.

Мэр Москвы отметил, что все доходы городского бюджета от проведения ярмарок и праздничных мероприятий, а также долю прибыли частных предприятий направят на финансовую поддержку участников СВО, их семей, а также на восстановление пострадавших регионов.

Голосование по поводу формата городского празднования Нового года, как ранее сообщил KP.RU, мэр Москвы Сергей Собянин объявил 16 ноября 2022 года.