Небольшой снег, гололед и до 4 градусов мороза ожидаются в Москве 19 ноября 2022 года

Днем в Москве ожидается от двух до четырех градусов мороза Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве 19 ноября ожидается небольшой мороз, температура воздуха днем составит от -2 до -4 градусов, следует из прогноза Росгидрометцентра. В отдельных районах выпадет снег, а на дорогах сохранится гололедица.

День будет ветреным, скорость порывов восточного и северо-восточного ветра составит от 7 до 12 метров в секунду. Атмосферное давление - 750 мм ртутного столба.

К вечеру столбик термометра опустится до 3-5 градусов ниже нуля. Будет облачно, сохранится вероятность осадков. Ветер немного утихнет, его скорость составит 5-10 метров в секунду. При этом ледяная корка на дорогах сохранится и в темное время суток.

В воскресенье, 20 ноября и понедельник, 21 ноября также прогнозируется небольшой мороз. А вот со вторника, 22 ноября в столице ожидается небольшое потепление и, как сообщал KP.RU, переход к плюсовым температурам.