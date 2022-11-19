Сергей Собянин: Москва вынесла мощный удар в санкционной войне

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что снизить влияние санкций на экономику города помогла в том числе и работоспособность москвичей Фото: Олег ЗОЛОТО

Москва обладает запасом прочности, необходимым для того, чтобы пережить испытания в виде введенных против России западных санкций, заявил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник назвал несколько составляющих успешного противостояния негативным факторам, в том числе - работоспособность горожан.

- Это мощный город, мощная экономика, диверсифицированная экономика с хорошим мощным развитым малым бизнесом и, конечно, с москвичами высокопрофессиональными, с хорошим образованием, работящими, — заявил Сергей Собянин.

Он обратил внимание, что негативное влияние ограничительных мер сказалось, прежде всего, на тех, кто их вводил. Собянин упомянул инфляцию и проблемы на крупнейших промышленных предприятиях в странах Европы.

По его словам, с точки зрения экономики, Москва выстояла мощный удар в санкционной войне.

Ранее, как сообщал KP.RU, Сергей Собянин подвел итоги онлайн голосования по поводу формата празднования Нового года в столице и рассказал, как столица отметит праздники в этом году.