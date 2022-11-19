Собянин: большинство уехавших москвичей вернулись и продолжают работать

Сергей Собянин заявил об отсутствии дефицита кадров в столице Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москва не испытывает дефицита кадров из-за частичной мобилизации, а большинство горожан из тех, что уезжали, вернулись, в том числе - на свои рабочие места, заявил РИА Новости мэр столицы России Сергей Собянин.

- Не чувствую дефицита ни в одной отрасли, все работают в нормальном режиме, — отметил столичный градоначальник.

Сергей Собянин добавил, что миграционные потоки в Москву всегда были интенсивными. А на этом фоне отъезд даже нескольких тысяч человек из города не оказывает влияния на общую ситуацию на столичном рынке труда.

Как сообщал KP.RU ранее, мэр Москвы назвал высокую работоспособность и профессионализм одной из причин того, что экономика столицы успешно противостоит санкционному удару. Сергей Собянин также отметил мощность экономики Москвы и ориентацию на ее диверсификацию.