Собянин рассказал, в каких сферах Москва поддерживает Донбасс

Сергей Собянин рассказал об активной помощи Москвы Донбассу Фото: Олег ЗОЛОТО

Архисложной назвал задачу восстановления хозяйства и коммуникаций на новых территориях России мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости. Он назвал сферы, в которых столица оказывает поддержку Донбассу. Прежде всего, речь идет о сфере ЖКХ.

- Если брать инженерные сети, то они находятся, если сказать в плачевном состоянии, это ничего не сказать. Действительно, сложное, запущенное хозяйство, — заявил Сергей Собянин.

Москва помогла ДНР и ЛНР отремонтировать здания школ и детсадов к учебному году и подготовить их к отопительному сезону. Приводятся в порядок инженерные и транспортные сети, энергетические объекты.

Кроме того по итогам разговора с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным решено направить в регион столичные аварийные бригады, которые помогут поддерживать систему коммунального хозяйства во время отопительного сезона. По сведениям агентства, это будут 12 снабженных техникой бригад по семь человек.

Ранее, как сообщал KP.RU, мэр Москвы Сергей Собянин опроверг слухи о дефиците кадров в Москве из-за частичной мобилизации. Столичный градоначальник подчеркнул, что уехавшие из мегаполиса жители в большинстве своем уже вернулись.