Компетенции более 18 тысяч врачей проверили в Кадровом центре Депздрава Москвы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кадровый центр Депздрава с начала своей работы в мае 2021 года оценил профессиональные компетенции более 18 тысяч врачей Москвы. Всего было проведено около 50 тысяч мероприятий по оценке. О работе центра рассказали на официальном сайте мэра столицы.

В 2022 году количество работы у специалистов возросло. В том числе это связано с проверками профессиональных компетенций врачей, которые готовятся работать в новых скоропомощных комплексах Москвы.

Кадровый центр Департамента здравоохранения Москвы выполняет оценку профессионализма медиков при прохождении первичной специализированной аккредитации после окончания ординатуры, при аттестации на квалификационную категорию, а также при прохождении добровольных оценочных процедур для получения почетного статуса «московский врач». Также инициировать проверку может в любой момент работодатель.

Врачам предлагают пройти компьютерное тестирование, продемонстрировать практические навыки на симуляционном и медицинском оборудовании, а также решить ситуационные задачи, основанные на реальных клинических случаях.

Отмечается, что Кадровый центр Департамента здравоохранения Москвы уникален для России и Европы. Он оснащен 1,1 тыс. единиц высокотехнологичного симуляционного и медицинского оборудования. Кадровый центр аккредитован по 89 врачебным специальностям.

Ранее KP.RU писал, что задачи центра — это подбирать лучших врачей, повышать и оценивать их уровень. Именно так высказался Сергей Собянин о работе организации.