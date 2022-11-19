Движение по южному участку МСД откроют в 2023 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Южный участок московского скоростного диаметра планируют запустить до конца 2023 года. Об этом сообщили в комплексе градостроительной политики и строительства города Москвы. На сегодня работы завершены на 65 процентов.

Строительная готовность южного участка МСД оценивается в 65 процентов, отметил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Запустить движение здесь планируют уже в 2023 году.

Также в столице продолжается строительство развязки на пересечении МСД и дублера Люблинской улицы.

Южный участок МСД объединит четыре округа и 22 района. Магистраль обеспечит комфортную транспортную доступность для 2,5 млн человек.

Ранее KP.RU писал, что проезд по МСД для автомобилей из Москвы и Подмосковья останется бесплатным. Также свободно магистралью смогут пользоваться международные автобусы. При этом водителям из других регионов придется заплатить. Оплату введут со 2 января 2023 года.