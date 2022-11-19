Задержанный за убийство женщины в Москве признался, что зарезал ее из-за измены

Подозреваемый в убийстве женщины в Москве заявил, что совершил преступление из-за измены. Шохрубек Каримов признал свою вину и сообщил, что раскаивается в содеянном. Видео допроса молодого человека опубликовал СКР России.

Напомним, 29-летнюю Юлию Ткачеву нашли на Севастопольском проспекте на юго-западе Москвы мертвой. Было возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении убийства задержали в Тамбовской области ее знакомого — Шохрубека Каримова.

Ранее KP.RU писал, что молодой человек признал свою вину. Позже, отвечая на вопрос о мотивах преступления, Каримов сказал, что девушка ему изменила.

Однако по данным следствия подозреваемый только недавно познакомился со своей жертвой. Девушка не ответила ему взаимностью, после чего он начал ей угрожать. Юлия даже жаловалась в полицию на преследования.

В ближайшее время мужчине предъявят обвинение в убийстве и изберут меру пресечения, связанную с лишением свободы.