СК опубликовал видео допроса с признанием убийцы девушки на юго-западе Москвы

Видео с признанием в совершении убийства 29-летней жительницы юго-запада Москвы Юлии Ткачевой обнародовало столичное управление СК РФ. На кадрах задержанный накануне в Тамбовской области 25-летний подозреваемый подтверждает, что около 8 утра 18 ноября 2022 года четыре раза ударил свою жертву ножом в грудь и один раз - в шею.

На вопрос следователя о том, почему подозреваемый носил с собой нож, тот отвечает «просто так». При этом во время допроса фигурант держится отстраненно и безэмоционально подтверждает, что именно этим ножом накануне «убил девушку у метро «Зюзино».

- В ходе обыска подозреваемого обнаружено и изъято орудие преступления, а также иные предметы, представляющие интерес для следствия. В ближайшее время будут назначены экспертизы, — отмечается в сообщении ведомства.

Вместе с подозреваемым под Тамбовом был задержан и перевозивший его водитель. Как выяснилось, ранее мужчины не были знакомы, а машину и ее владельца предполагаемый убийца Юлии Ткачевой нашел через онлайн-сервис по поиску попутчиков. Водитель получил статус свидетеля и уже дал показания.

Как сообщал KP.RU ранее, убитая 18 ноября 2022 года у метро «Зюзино» Юлия Ткачева приехала в Москву из Украины пару лет назад. Последнее время она работала в магазине, возвращалась домой поздно. За день до убийства она пожаловалась в полицию на преследующего ее коллегу, который силой и угрозами пытался добиться от нее взаимности, следил за ней и приходил к ней домой. На вызов выехали полицейские, но преследователя не нашли.