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НовостиОбщество20 ноября 2022 5:18

Гололедица, небольшой снег и до 3 градусов мороза ожидаются в Москве 20 ноября 2022 года

Ночью подморозит до -6...-4 градусов
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В ночь на понедельник похолодает до -6…-4 градусов

В ночь на понедельник похолодает до -6…-4 градусов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в воскресенье, 20 ноября, прогнозируется облачная погода, снег и гололедица. Днем в городе подморозит до -3…-1 градуса, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба. Ветер будет дать с востока и северо-востока со скоростью 5-10 метров в секунду. По данным метеостанции ВДНХ в шесть утра столбики термометров опускались до -3,8 градуса.

В ночь на понедельник похолодает до -6…-4 градусов. В столице будет преимущественно без осадков. Местами образуется гололедица. Северо-восточный ветер сохранится, порывы не будет превышать 7 метров в секунду. Днем 21 ноября атмосферные осадки также не ожидаются. Температура опуститься до -4…-2 градусов.

Ранее KP.RU сообщал, что ночь на 19 ноября оказалась самой морозной в Москве с начала осени 2022 года. Самую низкую температуру зафиксировали в районе Тушино – 9,5 градуса мороза. До этого самой холодной ночью нынешнего сезона было 18 ноября (-6,4 градуса).