Ночь на 19 ноября оказалась самой морозной в Москве с начала осени 2022 года

В ближайшие ночи в Москве температура воздуха не будет такой низкой, как в ночь на 19 ноября Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ночь на 19 ноября оказалась для столицы самой морозной с начала осени 2022 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро Москвы. На метеостанции на ВДНХ, которая является главной для столицы, температурный минимум зафиксировали на уровне 9,1 градуса ниже нуля, а на станции в Тушино - 9,5 градуса ниже нуля.

До этого самой холодной ночью нынешнего сезона считалась ночь на 18 ноября. Столбики термометра опустились до -6,4 градуса.

Новых рекордов, как уже сообщал KP.RU, в Москве пока не ожидается. В ближайшие ночи будет от 3 до 5 градусов мороза. А с 22 ноября в столице ожидается потепление. И днем, и ночью столбики термометра не раз буду переходить границу нуля. Воздух в Москве может прогреться до трех градусов тепла, в том числе - и в темное время суток.