Эскалатор на станции «Селигерская» в Москве закроют на ремонт с 25 ноября

Эскалатор закроют на ремонт до 5 декабря Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

В Московском метрополитене на станции «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии подземки закроют на ремонт эскалатор. Работы пройдут с 25 ноября по 5 декабря, сообщили в пресс-службе столичного метро.

«С 25.11.2022 по 05.12.2022 на станции «Селигерская» (выходы № 3 и 4) закроют на ремонт эскалатор», — сказано в сообщении.

Кроме того, с 17 ноября не работает подъемник на станции «Университет» Сокольнической линии. Это также связано с ремонтными работами. Эскалатор откроют после 25 ноября.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве с 18 ноября на пять недель ограничат движение у станции метро «Верхние Лихоборы» в связи со строительством инженерных сетей на Дмитровском шоссе. Транспорт будет ходить по специальному расписанию на нескольких участках. Специалисты сделают переразметку проезжей части, чтобы автомобилисты могли проезжать по двум полосам.