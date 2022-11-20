Жителям Москвы рассказали, как онлайн-сервисы помогают родителям

На портале mos.ru информацию о своих детях указали более 2,1 млн пользователей Фото: Shutterstock

Всемирный день ребенка ежегодно отмечается 20 ноября. В Москве для родителей создали множество цифровых сервисов, которые помогают заботиться о здоровье детей, обеспечивать их образованием и получать городские услуги, сообщили на сайте столичной мэрии.

На портале mos.ru информацию о своих детях указали более 2,1 млн пользователей. Здесь родители могут прикрепить ребенка к поликлинике и стоматологии, а после записаться на прием онлайн. А информацию о состоянии здоровья ребенка можно узнать в электронной медкарте: сюда загружают результаты анализов, протоколы осмотра врачей, выписанные рецепты, сведения о вызовах скрой помощи и прочее. Кроме того, родители удаленно могут подать заявление на получение питания в молочной кухне и записать ребенка в детский сад.

Также семьи с тремя и более детьми на mos.ru могут получить статус многодетных и оформить льготы на ЖКХ, медикаменты и прочее. Оказывают помощь и будущим мама: прикрепиться к женской консультации также можно дистанционно. Беременные женщины, вставшие на учет, получат единовременную выплату.

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