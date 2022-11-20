Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия20 ноября 2022 7:20

Мужчина зарезал посетителя кафе на Краснопрудной улице в центре Москвы

Инцидент произошел ночью 20 ноября
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Проводятся оперативно-розыскные мероприятия

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве мужчина убил посетителя кафе на Краснопрудной улице. В настоящий момент злоумышленника разыскивают, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Все произошло ночью в воскресенье, 20 ноября, в одном из заведений в центре столицы. Мужчина нанес несколько ножевых ранений своему оппоненту, а затем покинул кафе. От полученных травм пострадавший умер. По данным источника, нападавшим может быть приезжий из Средней Азии. Специалисты устанавливают его личность и местонахождение.

В пресс-службе столичного главка МВД России добавили, что по факту убийства проводятся оперативно-розыскные мероприятия, они направлены на задержание преступника.

Ранее KP.RU сообщал, что 18 ноября тело убитой женщины нашли возле жилого дома на юго-западе Москвы. Подозреваемого задержали в Тамбовской области. Мужчина полностью признал вину и заявил, что зарезал девушку из-за измены. При этом по информации следователей, молодой человек совсем недавно познакомился со своей жертвой и начал ей угрожать, когда она не ответила ему взаимностью.