Мужчина зарезал посетителя кафе на Краснопрудной улице в центре Москвы

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве мужчина убил посетителя кафе на Краснопрудной улице. В настоящий момент злоумышленника разыскивают, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Все произошло ночью в воскресенье, 20 ноября, в одном из заведений в центре столицы. Мужчина нанес несколько ножевых ранений своему оппоненту, а затем покинул кафе. От полученных травм пострадавший умер. По данным источника, нападавшим может быть приезжий из Средней Азии. Специалисты устанавливают его личность и местонахождение.

В пресс-службе столичного главка МВД России добавили, что по факту убийства проводятся оперативно-розыскные мероприятия, они направлены на задержание преступника.

Ранее KP.RU сообщал, что 18 ноября тело убитой женщины нашли возле жилого дома на юго-западе Москвы. Подозреваемого задержали в Тамбовской области. Мужчина полностью признал вину и заявил, что зарезал девушку из-за измены. При этом по информации следователей, молодой человек совсем недавно познакомился со своей жертвой и начал ей угрожать, когда она не ответила ему взаимностью.