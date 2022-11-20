Подъездную дорогу к железнодорожной станции «Санино» возведут в Новой Москве

До остановки будущего МЦД-4 смогут добираться жители нескольких населенных пунктов Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новой Москве построят подъездную дорогу, которая пройдет от станции «Санино» Киевского направления МЖД до будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). Проектирование трассы уже началось. Ее протяженность составит около четырех километров, сообщили на сайте столичной мэрии.

Новая автодорога подойдет к ж/д станции от Боровского и от Зайцевского шоссе. Со стороны Зайцевского шоссе она протянется до поселка Кокшино. До остановки будущего МЦД-4 смогут добираться жители сразу нескольких населенных пунктов.

Кроме того, в рамках проекта специалисты постоят новые дороги, реконструируют улицы, возведут здание конечной станции общественного транспорта и сделают отстойно-разворотную площадку возле ж/д платформы. Дорожники обустроят тротуары, установят светофоры и уличные фонари. После основных работ они также приведут в порядок прилегающие территории.

Проект подготовят до конца 2023 года, а дорогу введут в эксплуатацию в 2025 году.

Ранее KP.RU сообщал, что движение по южному участку МСД откроют в 2023 году. Объект готов на 65%.