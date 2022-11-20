Свыше 550 тыс. жителей Москвы получили услуги ЗАГС в центрах «Мои документы»

Чаще всего москвичи приходят за повторными свидетельствами или справками о государственной регистрации актов гражданского состояния Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 2021 году столичные центры «Мои документы» начали предоставлять услуги органов ЗАГС. Сначала их предоставляли в 41 районном офисе и шести флагманах МФЦ, а затем во всех центрах госуслуг. За это время москвичи подали более 550 тысяч заявлений, сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Уточняется, что обычно горожане приходят за повторными свидетельствами или справками о государственной регистрации актов гражданского состояния. Чаще всего жители обращаются в центр «Мои документы», расположенный в Тверском районе (более 10 тыс. услуг). Второй по популярности – флагманский офис в ЮАО (более 8 тыс. услуг).

Во всех столичных центрам москвичам доступны следующие услуги ЗАГС: регистрация заключения брака в неторжественной обстановке, регистрация расторжения брака, выдача повторных свидетельств и справок, внесение изменений в записи актов гражданского состояния, например, в свидетельство о рождении, а также регистрация рождения и смерти, регистрация установления отцовства и постановление апостиля на документы.

Также в офисах ВАО, САО, ЮВАО, СЗАО и в других центрах госуслуг обустроены специальные кабины, где молодожены могут сделать красивые свадебные фотографии. Подать заявление на регистрацию брака можно в любом из офисов.

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