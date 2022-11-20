Жителям Москвы рассказали о возможностях, которые дает столица подрастающему поколению

Одно из главных направлений социальной политики Москвы – забота о детях Фото: Shutterstock

В Москве созданы все необходимые условия, в которых дети могут развиваться как интеллектуально, так и физически. Также ребята могут получать помощь во всех сферах жизни, сообщили на сайте столичной мэрии.

Одно из главных направлений социальной политики города – забота о подрастающем поколении. Сразу после рождения ребенка родителям дарят подарочный набор детских принадлежностей. В него входит 49 предметов, которые необходимы для ухода за малышом. При этом семья может отказаться от комплекта и получить выплату 20 тыс. рублей.

В столице работают сервисы ранней помощи для детей с нарушением слуха или зрения, задержками моторного или психоречевого развития и пр. Кроме того, в городе есть современные детские больницы, оснащенные необходимым оборудованием, например, аппаратами УЗИ, КТ, МРТ.

В Москве открыты 585 образовательных учреждений, в них обучаются более 1,6 млн ребят. Количество школ и детских садов постоянно увеличивается. Заниматься своим развитием юные москвичи могут в школах искусств, библиотеках, культурных центрах, технопарках.

Также в столице есть все для детского отдыха: игровые площадки в парках, пункты проката, зоны для занятия споротом.

Ранее KP.RU сообщал, что москвичам рассказали, как онлайн-сервисы помогают родителям. Например, с помощью цифровых платформ можно прикрепиться к детскому саду или записать ребенка к врачу.