Синоптик Тишковец предупредил о ледяных дождях во вторник 22 ноября 2022 года

Ледяные дожди пройдут в Москве 22 ноября Фото: Дарья РЯБИКОВА

В Москве утром во вторник, 22 ноября, ожидаются ледяные дожди и снежная «крупа». В столице дороги и тротуары покроются льдом толщиной до шести миллиметров, а в Подмосковье – от двух до десяти миллиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радиостанции «Вести FM».

По словам синоптика, в минувшие сутки «узкая полоса ледяных дождей» прошла в Среднем Поволжье и Черноземье из-за прохождения теплого атмосферного фронта. На высоте 500-800 метров сформировалась линза тепла, поэтому переохлажденные осадки, соприкасаясь с поверхностью, замерзали и покрывали дороги, тротуары и деревья «ледяным панцирем».

Метеоролог добавил, что ледяные дожди дойдут до Москвы во вторник, примерно в девять часов утра. Непогода также ожидается в Смоленской, Калужской, Рязанской, Владимирской, Тульской, Ярославкой, Ивановской и других областях.

Тишковец советует столичным автомобилистам там быть внимательными на проезжей части. Он напомнил, что на обледенелой дороге длина тормозного пути увеличивается как минимум в три раза. Также специалист добавил, что сейчас в Москве высота сугробов составляет 12 сантиметров.

Ранее KP.RU сообщал, что гололедица, небольшой снег и до 3 градусов мороза ожидаются в Москве в воскресенье. Ночью подморозит до -6 градусов.