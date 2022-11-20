Главный педиатр Москвы рассказал, зачем нужно украшать столицу к Новому году

Эксперт считает, что в Новый Год столицу необходимо украсить Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главный педиатра Москвы, главврач детской клинической больницы им. Башляевой Исмаил Османов объяснил, почему важно украшать столицу к Новому году. По словам специалиста, нельзя лишать праздника юных жителей города, сообщает «Газета.Ru».

Эксперт отметил, что в непростых обстоятельствах все же не стоит полностью отказываться от городских украшений. Османов добавил, что устраивать «грандиозные» торжества не обязательно, достаточно сделать столицу нарядной.

«Как врач-педиатр, я в первую очередь всегда думаю о детях, для которых Новый год — время волшебства и сказки. Эта атмосфера создается, в том числе за счет ярких огней и украшенных елок на городских улицах. Поэтому для меня ответ на вопрос очевиден», — подчеркнул он.

Также считает и муниципальный депутат Анна Аникина. Она убеждена, что даже в период «уныния» не стоит отступать от традиций и забывать о человеческих радостях. По ее словам, в Новый год хочется делать добрые дела и верить в сказку.

Ранее KP.RU сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, в каком формате пройдет празднование Нового года в столице. Праздничных мероприятий и фейерверков не будет, но город украсят.