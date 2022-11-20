Актер Гоша Куценко рассказал о впечатлениях от первой поездки в метро Москвы

Гоша Куценко поделился воспоминаниями о своей первой поездке в столичном метро Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский актер театра и кино, телеведущий и режиссер Гоша Куценко принял участие в проекте «Звезды в метро». Артист поделился воспоминаниями о своей первой поездке в столичной подземке, сообщили в пресс-службе Дептранса.

По словам Куценко, впервые он попал в метро летом 1987 или 1888 года: сел в вагон из Беляево и доехал в центр. В тот день он подумал, что Москва – современный и «крутой» город.

Больше всего артиста удивило скопление людей в столичной подземке. Часто Куценко наблюдал за мимикой и жестами пассажиров: так он готовился к актерским этюдам и новым ролям. Кроме того, сам он нередко засыпал в метро, а также знакомился в вагонах с красивыми девушками.

«Метро для меня – это молодежный позитив. В метро можно было и поспать, и выучить текст», — поделился актер.

Своей станцией Гоша Куценко называет «Театральную». Именно здесь располагался «его» театр – школа-студия МХАТ. Тут прошли самые веселые и счастливые минуты жизни артиста. Еще одно важное место – вся Калужско-Рижская линия метро: с ней у Куценко также связано много приятных воспоминаний.

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