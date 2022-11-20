Газопровод длиной более 1,2 км реконструировали в Вешняках в Москве

Модернизация обеспечит безопасную и надежную подачу газа в дома Фото: Олег УКЛАДОВ

В столичном районе Вешняки реконструировали газопровод низкого давления протяженностью свыше 1,2 километров. Рабочие заменили стальную трубу на более долговечную – полиэтиленовую. Модернизация обеспечит безопасную и надежную подачу газа в дома, сообщил на сайте столичной мэрии.

Газопровод располагается территории плотной застройки. Во время работ специалисты использовали современные российские инженерные технологий, что позволило сократить число масштабных разрытий и сохранить комфорт для местных жителей.

Уточнятся, что в АО «Мосгаз» регулярно мониторят состояние параметров газопровода. Если выявляются дефекты или следы коррозии принимается решение о реконструкции инженерного сооружения. В некоторых случаях требуется полная замена газопровода, а иногда необходимо лишь отремонтировать определенный участок трубы.

Ранее KP.RU сообщал, что подъездную дорогу к железнодорожной станции «Санино» возведут в Новой Москве. Проект будет готов до конца 2023 года, объект введут в эксплуатацию в 2025 году. До остановки будущего МЦД-4 смогут добираться жители нескольких населенных пунктов.