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Пожар в здании на Комсомольской площади в Москве не повлиял на движение поездов. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию.

Сообщается, что движение пригородных поездов, отправляющихся по Ленинградскому направлению Октябрьской железной дороги, осуществляется штатно, невзирая на пожар неподалёку. Аналогичная ситуация с Курским направлением и Московским центральным диаметром.

Также в пассажирской компании заверили, что возгорание и задымление не угрожают здоровью пассажиров, находящихся на территории Комсомольской площади и всех расположенных на ней вокзалов. Расписание поездов также менять не планируется.

Ранее KP.RU сообщал о том, что к тушению пожара в складском здании могут привлечь авиацию, так как его уровень сложности вырос до третьего. При этом к борьбе с огнём уже привлекли пожарный поезд.