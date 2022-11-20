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НовостиПроисшествия20 ноября 2022 13:25

Семь человек эвакуировали из горящего здания на Комсомольской площади в Москве

Вертолёт Ка-32 уже готовится приступить к тушению пожара
Авторы (2):
Семен ЕЛЕНИН
Сергей КУДРИН
Фото: пресс-служба МЧС Москвы

Фото: пресс-служба МЧС Москвы

Из горящего складского здания на Комсомольской площади эвакуировали семь человек. Также известно, что вертолёт Ка-32 уже готовится начать тушение пожара с воздуха. Эту информацию сообщает ТАСС, после подтверждения в пресс-службе МЧС столицы.

Помимо уже озвученных данных о том, что площадь пожара составила 2000 квадратных метров, KP.RU стало известно о том, что внутри здания произошло возгорание перекрытий, что порождает риск обрушения. Помимо Ка-32 к борьбе с огнём намерены привлечь ещё один борт авиацентра. Данные о том, что два человека всё ещё находятся внутри, пока не подтверждены.

Также известно, что пожарные сразу приступили к спасению людей, которые были заблокированы на горящем складе. При этом к тушению привлекли пожарный поезд.

Ранее KP.RU сообщал о том, что пожар на Комсомольской площади не повлиял на работу вокзалов и движение поездов.