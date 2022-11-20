Площадь пожара на Комсомольской площади в Москве выросла до 2,5 тысяч квадратных метров Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура

Площадь пожара в Москве, на Комсомольской площади, выросла до 2,5 тыс. квадратных метров. К борьбе с огнём уже привлечены более сотни человек, а также 35 единиц пожарной техники. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Москвы.

Уже сообщалось, что из-за возгорания обрушились перекрытия между первым и вторым этажом склада. Как заявили KP.RU в пресс-службе МЧС столицы, два вертолёта находятся в режиме готовности к тушению с воздуха.

Также в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры заявили, что случай возгорания на Комсомольской площади взято ведомством под контроль. Сейчас ведётся установление всех обстоятельств случившегося, принимается процессуальное решение.

На место происшествия выехал Северный транспортный прокурор Вадим Курсов, для координации действий правоохранителей, спасателей и сотрудников других экстренных служб Москвы.

Ранее KP.RU сообщал о том, что из горящего здания на Комсомольской площади были эвакуированы семеро гражданских.