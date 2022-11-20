Информации о пострадавших во время пожара в центре Москвы нет

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Никакой информации о том, что кто-либо пострадал во время пожара на цветочном складе в центре Москвы, возле Комсомольской площади, в экстренные службы города не поступало. Об этом KP.RU заявили в ГУ МЧС столицы.

Ранее в ряде СМИ и соцсетях сообщалось о том, что в пожаре пострадали как минимум двое человек, однако от госпитализации они отказались, и врачи проводили их осмотр непосредственно на месте происшествия. Также известно о том, что из пожара были эвакуированы семь человек, спасатели прежде всего вывели из полыхающего здания людей.

KP.RU также сообщал о том, что на данный момент площадь пожара выросла до 2,5 тыс. квадратных метров. К тушению возгорания уже привлечены более сотни человек и 35 единиц пожарной техники. Инцидент взяла на контроль Московская межрегиональная транспортная прокуратура.