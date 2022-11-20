Пожар на Комсомольской площади в Москве локализован на площади 2,5 тыс. кв. метров

Фото: пресс-служба ГУ МЧС Москвы

Пожарным бригадам, занимающимся тушением сильного возгорания на Комсомольской площади в Москве, удалось локализовать пламя на площади в 2,5 тыс. квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС столицы.

Как пишут в ведомстве, пожар в здании, находящемся по адресу Комсомольская площадь, д. 1А, стр. 18, удалось локализовать. Сообщение о возгорании поступило в МЧС 20 ноября, в 14:57. Когда спасатели прибыли, огонь уже вовсю полыхал, и достиг площади в 2,5 тыс. квадратных метров.

Также подтвердились сообщения о том, что в здании произошло обрушение перекрытий. В 18:20 того же дня пожар удалось локализовать, сведений о пострадавших в экстренные службы не поступало. На данный момент с возгоранием борются 121 человек и 42 единицы техники, не считая пожарного поезда.

Ранее KP.RU сообщал о том, что проезд рядом с горящим зданием экстренные службы перекрывать не стали. Движению ничего не препятствует.