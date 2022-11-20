Пожарные не стали перекрывать дорогу возле горящего склада на Комсомольской площади в Москве

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Экстренные службы Москвы не стали пока что перекрывать проезд по дороге, пролегающей рядом с горящим складом на Комсомольской площади. Об этом пишет РИА Новости, по сообщениям от находящегося на месте корреспондента.

Будут ли перекрывать дорогу - пока неизвестно, сообщений об этом не поступало. Однако следует отметить, что возгорание крайне серьёзное, и продолжает распространяться, поэтому мешать пожарным не стоит, и лучше подумать над путями объезда.

Ранее KP.RU сообщал о том, что пожар на Комсомольской площади уже разросся до 2,5 тыс. квадратных метров. В борьбе с возгоранием задействованы более сотни человек и 35 единиц пожарной техники. Также известно, что Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла этот инцидент на контроль.

Помимо прочего мы сообщали о том, что из здания успешно эвакуировали семь человек, однако об их состоянии пока ничего не известно.