КамАЗ задавил десятилетнюю девочку на западе Москвы

КамАЗ насмерть задавил десятилетнюю девочку на западе Москвы Фото: прокуратура Москвы

На улице Родниковая в ЗАО Москвы водитель КамАЗа наехал на десятилетнюю девочку. От полученных травм школьница скончалась на месте, рассказали в прокуратуре Москвы. Также правоохранительное ведомство поделилось видео с места происшествия.

Как сообщили в Госавтоинспекции Москвы, по предварительным данным, девочка пересекала проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, слева направо по ходу движения транспортного средства.

По словам водителя, на пешеходном переходе, где произошла трагедия, не работал светофор. Мужчина не заметил ребенка, так как было темно.

Полиция организовала проверку. Правоохранителям предстоит установить обстоятельства случившегося. Ход проверки находится на контроле прокуратуры.

Ранее KP.RU писал, что в 2022 году в Москве произошло 377 ДТП с участием детей-пешеходов. В их результате три ребенка погибли, еще 380 получили травмы. Как отметили в Госавтоинспекции столицы, в большинстве случаев причиной аварии становились нарушения правил дорожного движения самими детьми.