Слепого детеныша тюленя по имени Таня Светлая приютили в Московском зоопарке

Спасенного детеныша пестрого тюленя приютили в Московском зоопарке Фото: стоп-кадр из видео

В Московский зоопарк 12 ноября прибыл детеныш ларги. Девочка, которую назвали Таня Светлая, была найдена раненой. Из-за травм ее не смогли вернуть в дикую природу, и теперь о ней будут заботиться сотрудники зоосада, рассказали в Телеграм-канале Московского зоопарка.

Малышку обнаружили весной в бухте Светлая Ольгинского района Приморского края. Животное было очень истощено. Кроме того, у него были повреждены оба глаза и вибриссы с одной стороны морды.

Как предполагают специалисты, травмы детеныш получил во время несчастного случая на лежбище. Скорее всего, он потерял мать и хотел получить молоко от чужой самки. Однако самки ларг обычно не принимают чужих детей, могут схватить за голову и отбросить от себя.

Детеныша доставили в приморский реабилитационный центр для морских млекопитающих «Тюлень». Там малышка пришла в себя, но выпустить в дикую природу ее не смогли: не позволила полная слепота и поврежденные вибриссы, отросшие неравномерно. Кроме того Таня медленно реагирует на опасность, что может ей стоить жизни. В итоге тюленя отправили в Московский зоопарк.

— Для ластоногих там созданы отличные и безопасные условия. Я бы назвала их одними из лучших в мире. У нас центр работает не круглогодично, так что даже если бы мы решились на эксперимент и оставили тюленя у себя до весны, никакой гарантии его выживания никто бы не дал, — рассказала директор реабилитационного центра Лора Белоиван.

Сейчас Таня находится на карантине в отдельном помещении с бассейном. В Московском зоопарке отметили, что специалисты занимаются разработкой рациона ларги. Пока что ее кормят привычной сельдью, которую постепенно дополнят салакой, красной рыбой, мойвой, терпугом, ставридой, минтаем, скумбрией, кальмарами, креветками и мидиями.

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