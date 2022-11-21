В Москве выявили 679 новых случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки

В Москве выявили 679 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве за последние сутки зарегистрировали 679 новых случаев коронавируса. Это следует из данных, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф в понедельник, 21 ноября.

Госпитализировали 159 жителей столицы, 533 пациента вылечились от ковида. Умерли 11 человек. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 247 332 случая коронавируса, выздоровели 3 055 952 человека, умерли 46 866 человек.

В России за сутки коронавирусом заболели еще 4662 человека. В стационары попали 448 жителей, выздоровели 4164 пациентов, умерло 55 россиян.

Ранее KP.RU сообщал, что днем ранее зафиксировали показатель в 808 заболевших коронавирусом за сутки. В стационары попали 144 жителя, еще 631 пациент выздоровел. От ковида умерли 12 человек.

В тот же день в Московской области за сутки выявили 181 нового заболевшего коронавирусом. 35 человек с подтвержденным диагнозом с ухудшением самочувствия госпитализированы. Еще пять человек спасти не удалось.