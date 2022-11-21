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НовостиПроисшествия21 ноября 2022 11:33

Подозреваемого в убийстве таксиста на западе Москвы задержала полиция

При нём нашли банковскую карту убитого
Сергей КУДРИН
Подозреваемого в убийстве таксиста на западе Москвы задержала полиция

Подозреваемого в убийстве таксиста на западе Москвы задержала полиция

Фото: ГСУ СК России по Москве

Следователи и сотрудники уголовного розыска, работая сообща, смогли быстро задержать предполагаемого убийцу таксиста. Его тело было обнаружено на западе Москвы, о чём пишет пресс-служба СК столицы.

Сообщается, что у задержанного мужчины была при себе банковская карточка таксиста. В ближайшее время он будет доставлен в отделение на допрос, где выяснятся подробности. Причастность задержанного и обстоятельства преступления пока продолжают расследоваться.

Ранее KP.RU сообщал о том, что 21 ноября на западе Москвы было найдено тело 50-летнего водителя такси. Труп обнаружили во дворе жилого дома, на улице Ельнинской. По характеру травм криминалисты сделали вывод, что мужчину задушили. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства.