Подозреваемого в убийстве таксиста на западе Москвы задержала полиция Фото: ГСУ СК России по Москве

Следователи и сотрудники уголовного розыска, работая сообща, смогли быстро задержать предполагаемого убийцу таксиста. Его тело было обнаружено на западе Москвы, о чём пишет пресс-служба СК столицы.

Сообщается, что у задержанного мужчины была при себе банковская карточка таксиста. В ближайшее время он будет доставлен в отделение на допрос, где выяснятся подробности. Причастность задержанного и обстоятельства преступления пока продолжают расследоваться.

Ранее KP.RU сообщал о том, что 21 ноября на западе Москвы было найдено тело 50-летнего водителя такси. Труп обнаружили во дворе жилого дома, на улице Ельнинской. По характеру травм криминалисты сделали вывод, что мужчину задушили. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства.