Назван новый самый дорогой и элитный район Москвы

Тверской район стал самым дорогим в Москве Фото: Андрей АБРАМОВ

В октябре 2022 года самые дорогие новостройки элитного и делюкс-сегмента московского рынка жилья продавались в Тверском районе. Средняя цена квадратного метра составила 2,48 млн рублей, посчитали аналитики «Метриум».

Цены здесь на 49 процентов выше среднего показателя по сегменту. При этом жилье в этом районе за год подорожало на 41 процент: с 1,77 млн рублей за «квадрат».

Тверской район стал самым дорогим впервые за последние 12 месяцев. До октября 2022 года лидировала Якиманка. Сейчас премиум-жилье здесь можно приобрести по 2,42 млн за квадратный метр. В октябре 2021 года цена составляла 1,82 млн рублей.

На третьем месте по уровню цен на элитные и делюкс-новостройки находится Басманный район. Здесь квадратный метр в среднем стоит в 2,19 млн рублей. Год назад эта сумма была 1,14 млн рублей.

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