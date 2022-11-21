Следствие озвучило основные версии причины пожара на цветочном складе в Москве

В результате пожара погибло семь человек Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Неисправность проводки и ненадлежащее обращение с огнеопасными предметами являются основными версиями пожара на цветочном складе в центре Москвы. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Пожар, унесший жизни семерых человек, вспыхнул 20 ноября на Комсомольской площади. Его площадь разрослась до 2500 «квадратов» за два часа. С пламенем боролся 121 сотрудник МЧС. Наготове были три пожарных вертолета Ка-32. Однако из-за погодных условий (вероятно, речь о небольшой видимости), они не смогли вылететь. В тушении участвовал пожарный поезд. Возгорание закончили тушить почти в полночь - на это ушло порядка девяти часов.

Как удалось выяснить KP.RU, компания, которая заправляла помещением, называется «Цветы от Мачелюка». При этом рядом с ними были еще пара флористических мастерских, которые арендовали у фирмы помещения. По данным бизнес-баз, главой компании является Антон Мачелюк, а гендиректором - его жена Анна.