Авария с участием коммерческого автобуса произошла на Каскадной улице в Москве

Подробности происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД Фото: Алексей БУЛАТОВ

На востоке Москвы на улице Каскадная в районе дома 21Б произошла авария с участием легковушки и автобуса - коммерческого перевозчика ООО «Таксомоторный парк номер 20», сообщили в Телеграм-канале столичного Дептранса.

Транспортные средства столкнулись во вторник, 22 ноября, в 07:35. Детали происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции Москвы. Среди пассажиров автобуса пострадавших нет.

Движение на участке было осложнено: в каждом направлении было занято по одной полосе. Объехать место ДТП автомобилисты могли по встречной полосе. В 08:34 движение восстановили.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве КАМаз насмерть сбил 10-летнюю школьницу. Трагедия произошла на Родниковой улице. Девочка перебегала дорогу, но водитель не заметил ее. Ребенок скончался на месте аварии. По факту случившегося столичные полицейские организовали проверку.