Опубликовано видео аварии, где КАМаз раздавил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе в Москве

Фото: скриншот из видео

В сети появилась видеозапись с места ДТП, в котором КАМаз насмерть сбил 10-летнюю школьницу, перебегавшую дорогу по пешеходному переходу.

Напомним, об этом трагическом инциденте стало известно днём 21 ноября. Девочка перебегала улицу Родниковой по пешеходному переходу слева направо, по ходу движения автомобилей. Однако водитель тяжёлого грузовика, по его словам, не заметил школьницу, так как было темно, и наехал на неё.

Девочка скончалась на месте. Со слов всё того же водителя, на переходе не работал светофор, однако в столичной Госавтоинспекции отметили, что эта «зебра» в целом нерегулируемая. Полицейские уже организовали по этому случаю проверку, устанавливаются обстоятельства случившегося. Ход проверки находится на контроле у московской прокуратуры.

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